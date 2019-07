Stiri pe aceeasi tema

- "Anul viitor vom fi in situatia de a lucra efectiv la canalul Siret-Baragan” Ministrul Petre Daea s-a aflat astazi intr-o vizita de lucru in judetul Covasna. Lucrarile de reabilitare si modernizare a celor 56 de statii de irigat incepute in urma cu aproape trei ani, care vor acoperi cele aproape 2…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si-a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s-a aflat intr-o vizita de lucru in judetul…

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Suprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu sunt compromise, ci doar se afla in pericol temporar, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Din anul 2021 vom intra intr-o alta etapa de marire a suprafetelor agricole care vor putea fi irigate, pana la un milion de hectare, in zone unde exista posibilitatea de acumulare a apei din precipitatii, a declarat, duminica, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Programul…

- Fermierii romani isi pot asigura culturile impotriva fenomenelor climatice nefavorabile cu bani europeni prin Programului National de Dezvoltare Rurala - PNDR 2020, fondurile totale disponibile pentru intreaga perioada de programare fiind de aproape 43 de milioane de euro, a anuntat, miercuri, Ministerul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…