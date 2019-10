Stiri pe aceeasi tema

- 9 - 10 octombrie, la ROMEXPO Ministerul Agriculturii organizeaza, cu prilejul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, o suita de evenimente care marcheaza progresele și perspectivele acestei importante ramuri a economiei naționale. Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, ce se sarbatorește in fiecare an in data de 10 octombrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza in perioada 9-11 octombrie 2019 ”Zilele Porților Deschise”. In data de 9 octombrie 2019, porțile instituției din Bulevardul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza "Zilele Portilor Deschise", in perioada 9 - 11 octombrie 2019, dar si un Forum al agricultorilor la Romexpo, in data de 9 octombrie, ambele evenimente fiind dedicate Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, care se sarbatoreste…

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, afirma ca Ministerul Agriculturii, condus de ministrul PSD-ist Petre Daea, vrea sa transforme un eveniment dedicat premierii fermierilor performanti din agricultura romaneasca, care ar urma sa aiba loc in 9 octombrie, la Romexpo, intr-o intalnire electorala…

- Ministerul Agriculturii ii raspunde liderului PNL Ludovic Orban, dupa ce acesta a cerut demisia lui Petre Daea, pe motiv ca a raportat date fictive in ceea ce priveste productia agricola pe 2018, anuntand ca datele sunt corecte, iar politicienii sa „mearga in teren la recoltat de porumb”. „In ceea ce…

- Crescatorii de ovine vor beneficia de ajutor dublu in ceea ce privește comercializarea lanii. Ministerul Agriculturii a anunțat ca ajutorul de mimis acordat crescatorilor de ovine va creste anul acesta, dupa ce a fost aprobata o hotarare in ultima sedinta de Guvern. Sprijinul financiar va creste de…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, zilele trecute, institutia.…

- Comerciantii de legume si fructe au fost amendati cu peste 90.000 lei, a anuntat marti Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), care precizeaza ca, impreuna cu Directiile pentru Agricultura Judetene (DAJ) efectueaza controale permanente in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si…