- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Constanța, ca intenționeaza sa introduca in Planul Național de Dezvoltare Rurala proiectul abatoarelor mobile, urmand ca acestea sa fie inființate in fiecare comuna, iar jumatate din fondurile necesare realizarii sa fie acoperite de Guvern.Petre…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, vineri, la Constanta, ca viteza de propagare a pestei porcine africane a fost restransa si traditia cresterii porcului in gospodariile oamenilor „nu va fi intrerupta”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat ca exista suspiciuni in ceea ce priveste prezenta pestei porcine in patru localitati din judetele Calarasi si Constanta. In judetele Bihor si Salaj, virusul nu a mai recidivat, noteaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat un plan de actiune pentru combaterea virusului pestei porcine africane. Astfel, Comisia Europeana va trimite Romaniei un ajutor de 43 milioane de...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale da asigurari ca toți crescatorii afectați de pesta porcina africana vor primi despagubiri din partea statului. „Fiecare om va primi bani. Daca porcii nu au fost crotaliati, se crotaliaza acum. De aceea am modificat HG 1214, lucrand noaptea cu toti specialistii,…

- Unul dintre ministrii Executivului ar fi ajuns in prima zi a acestei saptamani la Palatul Victoria. Este vorba despre Petre Daea, din cate anunta Antena3, iar motivul l-a reprezentat o discutie pe care ministrul Agriculturii ar fi avut-o cu premierul Viorica Dancila, pe una din temele momentului – pesta…

- Petre Daea a declarat ca Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pe o perioada de doi ani, respectiv 2015 și 2016, nu a adus in Romania niciun ban. Ministrul Agriculturii a declarat ca anul acesta ar putea depași 50%. "In PNDR am facut salturi extraordinare si cred…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”, el precizand ca situatia focarelor din teritoriu va fi analizata in cursul zilei la o intalnire cu premierul Viorica Dancila.