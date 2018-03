Stiri pe aceeasi tema

- Lantul farmaceutic Ropharma demareaza un program de rascumparare a propriilor actiuni pentru maximum 10% din capitalul social al companiei, pentru a le aloca angajatilor. Subiectul urmeaza sa fie aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26 aprilie. ”Numarul maxim de actiuni ce urmeaza…

- Incepand de luni, cei interesati de achizitionarea unor masini electrice sau hibrid noi se vor putea inscrie in programul Rabla Plus. Astfel, vor putea beneficia de un ajutor financiar nerambursabil de pana la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), dar nu mai mult de 50 la suta din pretul de comercializare…

- Alegerea unui produs este unul dintre primii pasi care trebuie urmati in acest business si acesta trebuie facut cu grija si ca urmare a unui studiu de piata amanuntit. Pentru ca ne-am dorit sa aflam cum poti face alegerile potrivite pentru a construi o afacere de succes pe Amazon, l-am rugat…

- iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piata, in mare parte din cauza costurilor in plus pentru componente. Apple stie acest lucru si pare sa incerce sa reduca din aceste costuri in 2018, pregatind un succesor foarte similar in capabilitati si design cu actualul flagship, la un pret…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- Aparitia unui plafon pentru Dobanda Anuala Efectiva (DAE), fara a tine cont de specificul fiecarui segment de creditare, ar putea avea consecinte negative atat asupra consumatorilor, cat si a intregii economii, fie ca vorbim despre piata imobiliara, retail sau piata auto, arata un comunicat al ALB.

- In 2011 s-au plantat 18 milioane de agave albastre si acum ar trebui sa fie culese. Cantitatea rezultata ar fi trebuit sa fie suficienta pentru a satisface cererea de anul acesta. Numai ca in in cei 7 ani care au trecut s-au inregistrat mult mai multi producatori si de aceea este nevoie de mai multe…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara Leonardo Badea a dat asigurari soferilor romani ca tariful pentru polita auto obligatorie (RCA) nu va creste dupa implementarea noilor tarife de referinta. "Tarifele calculate de Deloitte sunt niste referinte, nu inseamna ca asiguratorii…

- Europarlamentarul Daniel Buda a avertizat, in penul Parlamentului European de la Burxelles, ca “Romania risca sa ajunga o țara fara fermieri autohtoni și o imensa piața de desfacere”. Buda a cerut Comisiei Europene sa intervina de urgenta impotriva concurentei neloiale. Daniel Buda a spus ca a discutat,…

- Temperaturile scazute si consumul in crestere au dus la cresterea preturilor pe piata spot a energiei electrice din Romania. Pretul mediu al energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot administrata de OPCOM, pentru data de 27 februarie, a fost de…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a formulat, la inceputul lunii februarie, nu mai puțin de cinci interpelari catre miniștrii din Guvernul Dancila. Doua dintre acestea se adreseaza Sorinei Pintea, ministrul Sanatații. O interpelare privind nemultumirile cetatenilor fata de Autoritatea Nationala pentru…

- ANRE stabileste tarifele o data la 6 luni pentru consumatorii casnici care nu si-au schimbat furnizorul, desi de la 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat. „ANRE continua sa avizeze tarifele pentru serviciul universal, chiar daca metodologia folosita de catre reglementator s-a…

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- Lovitura neasteptata pentru bugetul Complexului Energetic Oltenia! Compania trebuie sa achite peste 800 de milioane de lei in cursul acestui an, cheltuiala enorma pe care trebuie s-o aiba ca sa se conformeze cerintelor europene. Pretul unui certificat de CO2 a ajuns la peste 10 euro.…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este in stagnare. Potrivit datelor unei agentii imobiliare, in ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, in medie, cu opt la suta. Cele mai scumpe sunt terenurile aflate in Condrita si Tohatin.

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 - ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%', noteaza INS. Potrivit…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in ianuarie cu 8,17% fata de luna anterioara, la 2,216 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 362,7 milioane lei, cu 2,51% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie.…

- In prima luna a acestui an preturile apartamentelor noi si vechi au continuat sa creasca usor in comparatie cu cele inregistrate in ultima luna a anului trecut. Tendinta de crestere resimtita in ianuarie 2018 a fost sustinuta "in mod exclusiv de segmentul locuintelor nou-construite, intrucat…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti, informeaza agerpres.ro.El a trecut…

- El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe la cel de oua si cel de lactate, cumparand la final o cutie de smantana romaneasca, avand tricolorul pe capac. Intrebat ce nota da retelei comerciale, Petre Daea a spus ca da "nota de respect fata de poporul roman" si ca "exemplul nu trebuie…

- Piata de masini second hand este in continua expansiune in tara noastra, tot mai multi romani care nu dispun de un buget foarte mare, considerand-o o optiune viabila. Cel mai important lucru pe care cumparatorii unui astfel de autoturism trebuie sa il cunoasca este estimarea corecta a raportului calitate-pret,…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire, a precizat, pentru Agerpres, primarul localitatii, Valentin Ivan. 'Ministrul…

- Pretul mediu al unui imobil rezidential a crescut cu circa 8% in 2017 comparativ cu 2016. Astfel, o locuinta a ajuns la un cost mediu de 68.647 de euro anul trecut, fata de 63.777 de euro in 2016, potrivit datelor Kiwi Financiar, broker de credite. "Piata s-a segmentat in ultimul an. Pretul nu mai este…

- Edge, agenție full-service de performance marketing deținuta de grupul 2Performant, aniverseaza doi ani de la înființare. Apariția agenției pe piața româneasca a dus la rescrierea standardelor în performance marketing și clasarea ei drept partener de încredere în topul…

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Candida este o ciuperca care contribuie la absorbtia nutrientilor si la digestie. Insa, atunci cand este gasita in organism in exces, candida provoaca infectii. Iata ce este indicat sa mancati pentru a preveni o infectie cu Candida: Legumele verzi Nutritionistii ne sfatuiesc sa renuntam la alimente…

- Unele legume nu trebuie consumate niciodata crude, chiar daca anumite rețete de salata, de exemplu, cer asta. Legumele boabe ca fasolea roșie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece conțin și ele substanțe toxice. Boabele de soia, de exemplu, când sunt consumate crude,…

- Cresterea globala este de asteptat sa ajunga la 3,6% in 2017 si la 3,7% in 2018, iar atentia investitorilor se va indrepta catre titei, aur si criptomonede, arata o analiza a administratorilor portalului Admiral Markets. „Participantii la piata nu cauta venituri sub forma de diferential…

- Daca te-ai decis ca este timpul sa instalezi un sistem de incalzire care sa iți asigure confortul mult dorit in intreaga locuința, iar multiplele variante existente pe piața nu fac decat sa iți ingreuneze decizia, consultarea unui specialist este necesara și garantat iți ușureaza alegerea. Prețul platit…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Femeia are o situatie materiala precara si vindea mai multe legaturi de marar, leustean, sfecla si telina intr-o piata din Pitesti, cand s-a trezit pe cap cu un agent de la Politia Transporturi Feroviare din comuna Bradu. Acesta a amendat-o cu 100 de lei pentru ca nu avea certificat de producator…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in decembrie cu 12,88% fata de luna anterioara, la 2,049 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 372,024 milioane lei, cu 22,87% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- Piata romaneasca de turism ar putea fi afectata, anul acesta, atat de schimbarile din plan intern, cat si de cele din plan international, fiind foarte sensibila la cea mai mica perturbare, spune Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.

- ANRE a anuntat recent o scadere a tarifelor finale care vor fi platite, in primul semestru al anului viitor de toti consumatorii care raman alimentati in regim de serviciu universal, de 0,34% la nivel national. Ulterior, ANRE, a publicat si avizele referitoare la preturile finale pentru fiecare dintre…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…