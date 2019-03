Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Lucrarile de reabilitare a subsistemului de irigatii SUD-SOLONET, din amenajarea Tabara-Trifești- Sculeni au fost inspectate, astazi, de catre ministrul agriculturii, Petre Daea și de catre directorul general ANIF, Florin Barbu. Termenul de finalizare a lucrarilor de refacere a sistemelor de…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, in urma unei intalniri de lucru avuta la Bistrita, cu membrii comisiei de specialitate din Senat, ca legea vanatorii va fi modificata, astfel incat sa fie permisa vanarea cormoranilor, specie protejata de lege in prezent. Ioan Denes a spus ca…

- Dupa epopeea cormoranilor care fac baie in piscina, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a continuat seria luarilor sale de poziție controversate. De aceasta data, ministrul a vrut sa arate fanilor sai de pe Facebook care este starea culturilor și a facut o relatare de pe un camp, cu mana in pamant.…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri seara, la postul public de televiziune, ca a avut o discutie cu comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, referitoare la cormorani si in februarie va fi realizat un plan de management pentru a se…

- Directia pentru Agricultura Judeteana Iasi a anuntat o conferinta de presa in cadru careia presedintele Asociatiei Nationale a Producatorilor de Pescarie va explica de ce cormoranii sunt o problema in Romania. Reactia vine dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus la Bruxelles ca in Romania…

- „Am luat decizia de a face o lege pentru a defini exact lucrurile si a urmari cu atentie acest produs in asa fel incat falsurile sa fie scoase din preocuparea unora care doresc printr-un castig rapid sa tulbure piata si sa puna la indoiala produsele pe care le fac romanii", a declarat, joi, ministrul…