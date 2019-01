Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.522 de locuri de munca din Spatiul Economic European sunt disponibile persoanelor interesate, fiind oferite de angajatori prin intermediul retelei EURES Romania, informeaza miercuri ANOFM. Cele mai multe locuri de muncă oferite prin reţeaua EURES România sunt în Spania…

- *** Brantner angajeaza CONDUCATOR AUTO cat. C. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected]; numar telefon contact 0360/100305 sau la sediul societatii in loc. Zalau, Strada Corneliu Coposu nr. 3, Parter. *** Hotel Brilliant Meses angajeaza RECEPTIONER si OSPATARI.…

- In 2018, piața forței de munca a intrat intr-o etapa in care nu mai are cu cine sa traga. Chiar și cu majorari de salarii, deficitul de forța de munca și lipsa talentelor au fost unele dintre cele mai mari probleme cu care s-au confruntat angajatorii in 2018.

- Angajatorii din Spaiul Economic European ofer prin intermediul reelei EURES România 1.884 locuri de munc vacante dup cum urmeazSpania &ndash 807 locuri de munc muncitor necalificat în agriculturcules cpuni tehnician turbine eolieneGermania &ndash 363 locuri de...

- "Legea pensiilor este foarte importanta, s-au facut niste lucruri pe care noi le-am promis in campania electorala pentru pensionari. Se dubleaza punctul de pensie de la 871 la 1.775 in interiorul mandatului nostru, deci in cei patru ani in care ne-am asumat sa guvernam. Pensiile sub 2.000 de lei…

- Incetinirea angajarilor in noiembrie ar putea fi rezultatul lipsei de muncitori calificati, apreciaza analistii.Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 155.000 de noi locuri de munca, peste cifra de 200.000 de noi…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.231 locuri de munca vacante, locuri de munca pentru care pot opta și in privința carora pot solicita informații suplimentare toți salajenii interesați. Astfel, sunt disponibile in Spania,…