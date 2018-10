Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, vineri, la Constanta, ca viteza de propagare a pestei porcine africane a fost restransa si traditia cresterii porcului in gospodariile oamenilor „nu va fi intrerupta”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat ca exista suspiciuni in ceea ce priveste prezenta pestei porcine in patru localitati din judetele Calarasi si Constanta. In judetele Bihor si Salaj, virusul nu a mai recidivat, noteaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, la redeschiderea SPA Jilava, ca pana acum s-au facut plați de despagubire pentru pesta porcina africana catre fermieri de 12 milioane de euro, indemnand crescatorii sa colaboreze cu autoritațile pentru intocmirea documentelor de despagubire, scrie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca pana acum s-au platit despagubiri pentru pesta porcina africana in valoarea de circa 12 mil. euro, o suma care acopera aproape un sfert din suma totala ce trebuie platita proprietarilor de porci.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spus, vineri, ca fostul premier Dacian Cioloș și fostul ministru al Agriculturii din Cabinetul sau, ar trebui sa fie intrebați despre informarile SRI din 2016 privind pesta porcina africana, scrie Mediafax.Intrebat, vineri, de presa la Cluj-Napoca, de presa,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marți ca organizațiile nonguvernamentale (ONG) trebuie sa iși asume cerințele și declarațiile pe care le fac, inclusiv aceea de a fi convocat Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), pentru a interveni in criza pestei porcine africane.„Eu nu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca au fost intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana. Banii urmeaza a fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste...