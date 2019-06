Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca sistemul antigrindina a functionat destul de bine si ca saptamana trecuta, cand Papa Francisc a Vizitat Romania, acestea au oprit grindina. Intrebat cum functioneaza sistemul antigrindina in conditiile in care se inregistreaza fenomene meteo extreme,…

- "Sistemul antigrindina a dat aproximativ 1.000 de rachete pana la aceasta data. Stam cu ochii pe aceste puncte de lansare. Este o situatie extrem de delicata nu am avut in anii trecuti o zi in care sa lansam 75 de rachete de la un punct de comanda. Sambata am fost la Ploiesti la centrul de comanda unde…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca sistemul antigrindina a functionat destul de bine si ca saptamana trecuta, cand Papa Francisc a Vizitat Romania, acestea au oprit grindina.Intrebat cum functioneaza sistemul antigrindina in conditiile in care se inregistreaza fenomene meteo…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca s uprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu sunt compromise, ci doar se afla in pericol temporar. Petre Daea a spus ca pana in prezent au fost lansate in jur de 1.000 de rachete…

- Daea spune ca in urrmatoarele zile specialistii vor vedea in ce masura sunt afectate culturile din zonele unde a cazut marti grindina. „A fost o situatie fara precedent, nu ne asteptam la caderi de grindina inainte de 1 mai. Sistemulele antigrindina au fost activate din 15 aprilie. Sistemul este bun,…

- Petre Daea a dorit sa evalueze, la fața locului, impreuna cu specialiștii, care sunt pagubele provocate de grindina. "O parte din suprafața a fost afectata. Cu specialiștii, la fața locului, stabilim masurile tehnice ce trebuie luate in continuare in așa fel incat sa putem sa dirijam vegetația in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat, miercuri, la un post central de televiziune, de ce sistemul antigrindina nu a putut combate fenomenul ieri dupa-amiaza. Acesta susține ca au fost lansate rachete, dar ca ele nu acționeaza la o altitudinea mare la care s-au aflat norii care au provocata…

- Ploaia torentiala insotita de grindina cazuta marti, 30 aprilie, a distrus culturile de vita de vie si de pomi fructiferi din zona Dealu Mare din judetul Prahova. Ministrul Mediului, Gratiea Gavrilescu, cere demisia celor responsabili care nu au folosit eficient sistemul antigrindina.