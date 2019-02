Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a explicat, miercuri seara, intr-o emisiune, ce a vrut sa spuna prin cormoranii in Romania fac baie in piscina: sunt un pericol pentru fermele pescarilor, fiind intr-un numar prea mare.

- „Nici macar foile pe care sunt scrise discursurile nu-i mai salveaza pe ministri din a se face de ras. La audierile de la Bruxelles, ministrul muncii Marius Budai s-a incurcat si a ajuns sa vorbeasca fara noima, sarind de la un subiect la altul. Budai ar fi trebuit sa prezinte prioritatile in cele 6…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.