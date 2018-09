Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marți, in Camera Deputaților, situația evoluției pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice și informari legate de focare și masurile autoritaților.Citește și: Dragnea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Cluj, dupa ce a vizitat festivalul Zilele Recoltei, ca in cazul pestei porcine africane, unii vor sa se urce pe lacrimile de necaz ale populatiei, cautand sprijin electoral, el adaugand ca si fostul premier Dacian Ciolos si ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca toti proprietarii ai caror porci vor fi sacrificate vor fi despagubiti, indiferent daca animalele sunt sau nu crotaliate, autoritatile urmand sa aplice crotaliile de identificare inainte de asomare, pentru ca despagubirile sa poata fi alocate.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarant luni ca fostul ministru al Agriculturii si comisar european Dacian Ciolos stia de pericolul pestei porcine, iar in cinci luni de la investirea sa a schimbat cinci presedinti ai ANSVA.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita autoritatilor guvernamentale sa aduca sub control situatia generata de raspandirea accelerata a virusului pestei porcine africane si atrage atentia asupra situatiei bugetare invocate de Executiv. "Pe fondul crizei generate de extinderea accelerata a virusului pestei…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca in momentul de fata opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

- Ministrul Agriculturii le promite fermierilor afectati de virusul pestei porcine despagubiri. Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane, pentru ca suntem in stare sa producem urgent si sa inlocuim aceste pierderi, a anuntat ministrul

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparatia nefericita din urma cu cateva zile dintre efectele Holocaustului si cele ale pestei porcine, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie durerea sufleteasca a fermierilor.