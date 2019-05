Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa in ultimii ani, datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul…

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…

- Productia de miere din 2018 a fost mai buna decat in anul anterior, dar nu a depasit 27.000 de tone, intrucat seceta a afectat considerabil culturile de floarea soarelui, iar pentru anul acesta culesul de rapita a fost compromis, a declarat, vineri, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Braila, ca se asteapta ca Romania sa isi pastreze pozitia de lider in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de porumb, lucru care ar putea fi posibil prin refacerea sistemului de irigatii. "Ma astept ca Romania sa isi…

- Cresterea albinelor a devenit o adevarata provocare in ultimii ani, din cauza agiculturii intensive, care foloseste multe pesticide. Apicultorii aradeni se plang de ani buni ca le mor albinele, insa acum atrag atentia ca s-a ajuns ca o treime din populatiile de “lucratoare” sa fie decimate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat marti, ca irigatiile vor asigura Romaniei primul loc din Europa la productia de porumb, in contextul in care in prezent s-au realizat lucrari in valoare de 14 milioane de lei, insemnand 64% din totalul lucrarilor prevazute