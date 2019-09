Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea: „Aceasta va fi ca banca de aur a Romaniei. E mai buna decat banca de aur a tarii" "La propunerea Ministerului Agriculturii, a fost adoptata o hotarare de Guvern privind infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau.…

- 'In data de 26 august 2019 au intrat in conturile Romaniei pentru fermieri si dezvoltarea satului romanesc inca 176,41 milioane euro reprezentand rambursarea din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, zilele trecute, institutia.…

- O tornada a facut prapad in statiunea Halkidiki, preferata de multi romani. O femeie si fiul ei de 8 ani, ambii din Romania, au murit in urma dezastrului. In total, șapte oameni au murit și peste 100 au fost raniți.