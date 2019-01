Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost chemat miercuri in Comisia pentru pescuit din Parlamentul European, pentru a prezenta prioritatile Romaniei in domeniul pescuitului, in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. „A se vedea populatiile de cormorani. Cormoranii in Romania fac baie…

- Sanatatea animalelor ramane unul din dezideratele majore pentru buna functionare si dezvoltare a sectorului de crestere a animalelor in Uniunea Europeana, iar presedintia romana va continua discutiile privind bolile majore, cu contagiozitate ridicata si caracter transfrontalier, a declarat, marti, ministrul…

