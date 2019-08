Stiri pe aceeasi tema

- "Reamintesc beneficiarilor publici ai PNDR 2020 ca pot utiliza clauza suspensiva in derularea procedurilor de achizitii publice, aceasta prevedere fiind activata prin Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica incepand cu luna mai 2018. Prin aceasta clauza, acordam…

- In cadrul submasurii 6.3 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fermierii pot depune solicitarile de finantare on-line, pe pagina de internet a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, www.afir.info, incepand din 22 iulie 2019, ora 9:00, si pana cel tarziu la…

- "Este necesar sa avem tineri bine pregatiti, iar acum trebuie sa creionam in mod real necesitatile liceelor cu profil agricol pe care sa le transpunem in acte normative", a declarat Petre Daea, la o intalnire de lucru cu reprezentantii liceelor agricole, ce a avut loc miercuri.La reuniune…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, s-a declarat multumit de starea culturilor, insa a evitat sa faca pronosticuri cu privire la productiile ce se vor obtine in acest an agricol, potrivit agerpres.ro.Acesta a mentionat,…

- TVR 1 a difuzat in zilele de 12 si 19 mai doua editii speciale ale emisiunii "Viata Satului", in care protagonistii au fost presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea. Desi a starnit numeroase reactii de revolta, participarea celor doi la emisiunea "Viata Satului" in campania…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Agriculturii, Petre Daea, sunt invitati din nou la emisiunea „Viata Satului” de pe TVR1, duminica. Ei au fost si saptamana trecuta invitatii emisiunii.

- Liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost invitatia in emisiunea Viata satului de la TVR. Dragnea a promis dublarea subventiilor la programul de tomate. „Nu poti sa compari o rosie din asta, din care iti vine sa gusti, cu una de la supermarket“, a spus Dragnea.

- Actul normativ care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea productiei de usturoi va fi modificat, astfel incat cuantumul ajutorului de stat sa se majoreze, a afirmat, duminica, la Botosani, ministrul Agriculturii, Petre Daea. Potrivit acestuia, valoarea subventiei va creste de la…