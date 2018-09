Petre Daea reitereaza: Pe 16 octombrie, minutul unu, incepe alimentarea conturilor fermierilor cu sumele cuvenite

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent sambata in judetul Bihor, a reiterat ca pe data de 16 octombrie, ‘minutul unu, la cumpana noptii’, fermierii vor incepe sa primeasca subventiile. ‘Am reusit si in acest an, printr-o justificare corecta la Comisia Europeana, sa dam fermierilor din Romania subventia…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea a fost respinsa miercuri de Camera Deputatilor. Cu o zi in urma, la dezbateri, Daea a sustinut ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub control, transmite…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat."Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena. Am vorbit cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la deschiderea targului Toamna buzoiana, ca se va continua sigur cresterea porcilor in gospodariile oamenilor unde au fost sacrificati din cauza pestei porcine africane, interdictiile in acest sens fiind valabile numai pe perioada prezentei focarelor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marți ca statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui pentru asigurarea, valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, dar și pentru dezvoltarea activitatilor economice specifice zonei.„Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta marti, 28 august, bilantul din acest an al activitatii ministerului pe care il conduce, dar si al productiei obtinute la nivel national, facand referire, totodata, la investitii si rezultate. Constanta se afla…

