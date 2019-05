Petre Daea raportează producţie record la miere: România, pe primul loc în UE "In ultimii ani sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere. Prin accesarea acestor programe, apicultorii au putut achizitiona material biologic cu valoare certificata, cutii si utilaje apicole moderne pentru dezvoltarea acestei activitati in vederea obtinerii de produse competitive, atat pe piata interna, cat si la export", a spus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…

- O cantitate de 137.000 de tone de miere a fost tranzactionata intre statele membre UE in anul 2018, Ungaria fiind cel mai mare exportator de miere spre celelalte state membre, cu o cantitate de 20.000 de tone (14% din totalul exporturilor intracomunitare de miere), arata datele publicate luni de…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- Sevilla și Valencia, cele doua echipe din Spania, au trimis oferte Viitorului pentru Ianis Hagi, iar mijlocașul de 20 de ani trebuie sa se decida unde vrea sa joace din sezonul viitor. Evoluțiile excelente ale lui Ianis din ultimul an și jumatate i-au facut pe oficialii mai multor cluburi importante…

- Cand, intr-o frumoasa dimineața, milioane de barbați din multiple țari din jumatatea nordica a continentului african se trezesc cu un unic gand, acela de a se muta in Europa, sigur-sigur, extrem de sigur, nu poate fi vorba despre ceva pur intamplator. Iar daca nu este intamplator, haideți sa credem…

- EUROSTAT: Uniunea Europeana a produs, in 2017, peste 4 milioane de tone de ciocolata. In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de ciocolata din UE), urmata de Italia (0,7 milioane de tone, 18%), Franta si Olanda (ambele…

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat. La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania…

- Pianista DANA CIOCARLIE – unul dintre muzicienii romani care se bucura de o cariera internaționala de succes – este invitata sa susțina marți, 12 martie (19.00) un recital de pian pe scena Salii Radio! Profesor la Școala Normala de Muzica „Alfred Cortot” din Paris și profesor de muzica de camera la…