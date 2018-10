Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul Agriculturii s-a laudat ca a obtinut aprobare de la Comisia Europeana pentru alocarea a 43 de milioane de euro pentru pesta porcina, europarlamentarul Siegfried Muresan afirma ca Daea a luat bani dintr-un buzunar al fermierului roman si i-a bagat in celalalt. "Un buzunar…

- Vremea se va schimba radical in Romania incepand de astazi din cauza unui val de aer polar care a intrat in tara in cursul noptii. Temperaturile vor scadea cu pana la 15 grade Celsius iar vantul va sufla puternic, cu rafale de pana la 120 de kilometri pe ora. In cursul noptii de astazi vor fi si primele…

- Ca parinți, suntem tentați sa cumparam o mulțime de lucruri copilului nostru, chiar daca este inca prea mic și nu le poate folosi. Pentru a te ajuta sa economisești un buget considerabil venim in ajutorul tau și iți recomandam top 5 obiecte utile de care piticul tau chiar are nevoie in primii ani de…

- Piata auto din Romania a ajuns dupa primele 7 luni la 105.686 unitati, cu 23,8% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind si cel mai mare volum al vanzarilor de automobile inregistrat intr-o perioada similara in ultimii 10 ani...

- In schimb, exporturile de carne si preparate din carne au fost de aproape doua ori mai mici decat importurile si s-au cifrat la 171,9 milioane de euro, desi au inregistrat o crestere cu 2,4% in primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017. Pe acest segment, Romania…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, imbracaminte si accesorii in valoare de 831,8 milioane de euro, o suma cu 4,7% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importuri mult mai mariImporturile…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Excedent de peste 80 de milioane de euroImporturile…

