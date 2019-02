Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ajunge in primele doua luni din acest an la 1,6 miliarde de euro, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca este vorba despre plati prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritatii de Management pentru PNDR, organizeaza luni Conferinta Nationala cu tema "Satul romanesc are viitor", pentru prezentarea si dezbaterea unor subiecte privind implementarea eficienta…

- Astazi, ministrul Agriculturii Petre Daea, a prezentat cel de-al treilea raport din aceasta sesiune in Comisia AGRI. 1. PRIORITAȚI GENERALE ALE PRESEDINTIEI RO – COM AGRI Mulțumesc domnule președinte, draga Adam! Stimați membri ai Comitetului AGRI, doamnelor și domnilor europarlamentari, am deosebita…

- Doua noi produse protejate: ”Scrumbia de Dunare afumata” (IGP) și vinul ”Insuraței” (DOP) Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, participa in perioada 17 -19 decembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura și Pescuit) și la intalnirea ministeriala…

- Petre DAEA: Am putut constata un alt mod de interpretare al felului in care voi lucrați, al atitudinii corecte fața de fermieri Instituția care in „copilarie” s-a numit SAPARD și care a constituit o prima „luminița” de speranța in evoluția satului romanesc catre noul mileniu de civilizație a implinit,…

- Prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole” din Planul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale vine in sprijinul celor interesați in a achiziționa un abator mobil. Acesta asigura un flux de sacrificare…