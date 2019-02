Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Florin Macovei din Brasov si doi angajati din Ministerul Agriculturii au fost condamnati vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare intr-un dosar de coruptie si fraude cu fonduri europene, prejudiciul fiind de aproape 3 milioane de euro. Potrivit deciziei instantei, Florin Macovei…

- Planul National de Dezvoltare Rurala va fi abandonat, ca si concept, in exercitiul 2021-2027, in conditiile in care va exista un nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . ‘In primul rand vom abandona…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritatii de Management pentru PNDR, organizeaza luni Conferinta Nationala cu tema "Satul romanesc are viitor", pentru prezentarea si dezbaterea unor subiecte privind implementarea eficienta…

- Este nevoie de un sistem de compensații și de un plan de management al populatiei de cormorani care provoaca pierderi uriase in fermele piscicole, spun producatorii piscicoli. Aceștia considera ca interventia recenta in Parlamentul European a ministrului Petre Daea exprima pozitia fermierilor din Europa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), primul Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (UE). Potrivit unui comunicat de presa…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a prezentat, marți dupa-amiaza, intr-o videoconferința, prioritațile ministerului de resort pentru acest an, potrivit unui comunicat de presa.La videoconferința au participat directorii direcțiilor agricole județene (DAJ) din intreaga…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Crescatorii de animale, cooperativele sau grupurile de producatori pot depune proiecte pana la data de 15 decembrie 2018 pentru achizitia si infiintarea de abatoare mobile din fonduri europene, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).Institutia precizeaza…