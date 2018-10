Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a negat, vineri, acuzatiile ca Romania a votat, in Consiliul Uniunii Europene, o reducere a propriilor fonduri europene alocate pentru combaterea pestei porcine africane (PPA), pentru anul viitor.

- "Domnul europarlamentar roman a facut o serie de amendamente pe care le prezinta in Parlamentul European, si nu in alta parte. Din pacate, din ce am vorbit si cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente facute totusi in mod chiar si eronat, vizand alte linii de buget decat ar fi fost normal.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania nu a facut nicio propunere de taiere, el acuzandu-l pe europarlamentarul Siegfried Muresan ca duce in Parlamentul European “practica” din legislativul romanesc si incearca sa imprime o confuzie in spatiul punlic, dupa ce acesta a afirmat…

- Klaus Iohannis a acuzat Guvernul condus de Viorica Dancila ca nu a facut ce trebuia pentru a evita o ”catastrofa naționala, pesta porcina africana”. Insa, președintele e contrazis chiar de la Bruxelles, de Comisia Europeana. Romania a cheltuit aproximativ un sfert (24% mai exact) din fondurile europene…

- Siegfried MUREȘAN, Deputat european PPE/PNL: „Guvernul Dancila a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina africana in Bugetul UE 2019. Guvernul Dancila saboteaza orice șansa ca fermierii romani afectați de pesta porcina africana sa fie despagubiți din fonduri europene! Guvernul…

- "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea formei bugetului Uniunii Europene pe 2019 fara sumele necesare la care Romania are dreptul pentru plata despagubirilor pentru cetatenii…

- „Guvernul Romaniei a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocarilor pentru fermierii afectați de pesta porcina africana (PPA) in Bugetul UE 2019, la o saptamana dupa ce solicitasem in Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru PPA in bugetul UE de anul…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a demarat luni, un program de formare profesionala a expertilor guvernamentali in afaceri europene, utilizand expertiza specialistilor Presedintiei Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene.Reuniunea gazduita…