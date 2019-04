Petre Daea, mesaj de Paște: „Te întâlneşti cu mielul, te întâlneşti cu evenimentul” Ministrul agriculturii este un tradiționalist convins așa ca petrece sarbatorile Paștelui in stilul clasic. Din bucatarie nu lipsește nici mielul, cu care Pete Daea „are intalnire” nici „mama mielului”. Ceialți miniștri din cabinetul Dancila au lasat deoparte politica și s-au oprit in bucatarie. „Fara planuri, ma intalnesc cu Paștele pur și simplu. Ma intalnesc cu aceasta sarbatoare acasa la mine, ma intampina, o intampin cum stiu. Te intalnesti cu mielul, te intalnesti cu evenimentul. (Reporter: Ce gatiti bun de Paste?) Si mielul si mama mielului, oaia nu trebuie sa lipseasca” a declarat la Digi24… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

