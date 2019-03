Petre Daea, măsură pentru fermieri: Ai produse şi nu le vezi pe piaţă "Este aceasta situatie anacronica in piata si anume ai produse si nu le vezi pe piata. Unele din ele se depreciaza si altele ajung la preturi deformate, mult mai mari, din cauza faptului ca nu exista aceasta veriga intermediara. Greu se intra in supermarketuri, ele sunt foarte pretentioase, si foarte bine, pentru ca ne indeamna sa lucram si noi mai atent si sa fim mai competitivi. Ati vazut pe la porti o serie intreaga de fermieri care scot la poarta fie legaturile de ceapa, fie de spanac, fie ouale si alte produse pe care ei saracii nu le pot valorifica. (...) Asa am facut aceasta societate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Oscilatia aceasta de preturi este generata de piata si fiecare dintre noi interpretam in chei diferite. Eu interpretez ca o situatie normala ca preturile sa oscileze in piata. Sigur, nu in amplitudini mari, dar sunt legate si de calitatea produsului. (…) Eu verific piata si v-as ruga sa intelegeti…

- Casa de Comert Agroalimentar "Unirea" este o societate pe actiuni cu capital integral de stat care va prelua produsele de la fermieri romani, fie ca sunt sau nu organizati, si le va vinde pe piata, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR 1. "Este aceasta situatie…

- Intr-o economie de piata, Romania se intoarce la aprozarele si alimentarele de stat. Acestea ar fi veriga finala a Casei de Comert Unirea, o societate de stat creata de Guvern, cu scopul de a cumpara de la producatori si a pune pe piata legume, fructe, carne si lactate. Însă reprezentanţii…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si patronatele organizeaza periodic burse ale locurilor de munca in orase din Spania si Italia, pentru a aduce in tara romanii plecati la munca in aceste tari, a declarat, joi, Marcel Miclau, secretar general al ANOFM, in cadrul unei conferinte…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, in urma unei intalniri de lucru avuta la Bistrita, cu membrii comisiei de specialitate din Senat, ca legea vanatorii va fi modificata, astfel incat sa fie permisa vanarea cormoranilor, specie protejata de lege in prezent, potrivit agerpres.ro.Cristi…

- Directia pentru Agricultura Judeteana Iasi a anuntat o conferinta de presa in cadru careia presedintele Asociatiei Nationale a Producatorilor de Pescarie va explica de ce cormoranii sunt o problema in Romania. Reactia vine dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus la Bruxelles ca in Romania…

- „Am luat decizia de a face o lege pentru a defini exact lucrurile si a urmari cu atentie acest produs in asa fel incat falsurile sa fie scoase din preocuparea unora care doresc printr-un castig rapid sa tulbure piata si sa puna la indoiala produsele pe care le fac romanii", a declarat, joi, ministrul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a ajuns la o scadere de 11,8%, pierzand practic tot avansul inregistrat in acest an. SIF Banat Crisana este la -14,98%, iar OMV Petrom la -13,5%, scrie News.ro. Cea mai mare scădere o înregistrează Banca Transilvania, -17,62%. BVB a scăzut…