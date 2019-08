Petre Daea, mărturisire pentru DCNews: Le-am jurat și așa am făcut. Nu m-am gândit că voi ajunge ce sunt astăzi ”Sunt copil de țaran și, cand am plecat la facultate, sa dau și eu examenul, le-am jurat credința parinților, ca ma voi intoarce și voi lucra in comuna și voi sta cu ei pana cand inchid ochii. Așa am facut. Eu am terminat facultate la Timișoara in 1973. Am avut posibilitatea sa-mi aleg atunci unde sa ma duc. M-am dus la parinți. Am reușit sa stau cu ei, sa-i inmormantez pe amandoi și apoi sa dau raspuns unor chemari, ale societații, ale deciziilor politice. Sunt iata astazi intr-un loc unde nu gandeam, nu m-am gandit niciodata ca voi ajunge ceea ce sunt astazi. Voi fi și voi muri inginer.”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

