Stiri pe aceeasi tema

- "Asa-zisele actiuni intreprinse de ministrul Petre Daea, de la aparitia primului focar de pesta porcina africana in Romania (iulie 2017) si pana in prezent, au demonstrat ca acesta nu dispune de calitatile, cunostintele, devotamentul si responsabilitatea necesare unui ministru in functie. Actuala…

- Iancu Caracota, senator PNL, cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, printr-un comunicat, sa inceapa masurile de preventie pentru pesta micilor rumegatoare, care afecteaza ovinele si caprinele, focare ale aceste boli fiind inregistrate in Bulgaria. https://evz.ro/o-noua-amenitare-pandeste-romania.html

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea și secretarul de stat, Raed Arafat, suțin miercuri, 29 august, de la ora 16.30 o conferința de presa in care anunța ultimele masuri luate in privința epidemiei de pesta porcina. Participa și șeful DSVSA. Principalele declarații: Romania și tarile din jur se lupta cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat marți ca sunt intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana, iar banii vor fi alocați in urma rectificarii bugetare, existand și fonduri europene pentru aceste despagubiri.„Din datele pe care le avem de la ANSVSA, din 1.603…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat marti ca sunt intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana, iar banii vor fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste despagubiri.

- Aflata la Iasi pentru a lua parte la seminarul "Israel, mai mult decat inovatie in irigatii", reprezentanta statului Israelul a apreciat ca exprimarea ministrului Agriculturii a fost una "nefericita". "Cred ca utilizarea terminologiei legate de Holocaust, in general, si de Auschwitz, in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca virusul pestei porcine a lovit naprasnic Romania, punctul de intrare in țara fiind Delta Dunarii. Daea a spus ca, la acest moment, situația nu este una buna și arata ca virusul este foarte greu de izolat.”La momentul asta, situația nu este buna.…