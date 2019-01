Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, miercuri, in Comisia pentru pescuit a Parlamentului European, unde a prezentat strategia Romaniei in domeniul pescuitului pentru perioada in care deține președinția Consiliului UE. Oficialul roman a facut mai multe declarații de-a dreptul halucinante.…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

