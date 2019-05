Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Calarași a postat o fotografie in care este vizibila zona vizata de grindina și vant puternic. Județele Calarași și Ialomița au fost sub cod roșu de vijelii si grindina. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a deplasat in județele afectate pentru a sta de vorba cu autoritațile…

- Dincolo de tornada din Calarasi, vremea extrema de la mijlocul saptamanii a produs pagube majore in judetul Prahova. Pe masura ce fermierii contabilizeaza dezastrul, apar tot mai multe semne de intrebare cu privire la functionalitatea Sistemului National Antigrindina. Județul Prahova a fost marți sub…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca aproximativ 50 de hectare dintr-o plantatie viticola din zona Urlati, judetul Prahova, au fost afectate in diferite grade de fenomenele meteo extreme, si, cu toate c

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se afla in județul Prahova pentru a verifica culturile agricole, lovite de furtuna și grindina in cursul zilei de ieri. ”Ieri, dupa cum bine știți, in aceasta zona au fost declanșate 16 rachete. Din nefericire, natura ne-a depașit in viteza noastra de reacție…

- "Sistemul de irigatii - vorbim de un miliard de euro pana in 2020 pe care l-am stabilit impreuna sa fie alocat pentru aceasta lucrare care este de o importanta nationala strategica si vitala pentru agricultura romaneasca. Se vor iriga la finalul anului 2020 doua milioane de hectare. Dar mai aveti…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa in perioada 19 - 22 martie 2019, la targul Agriteq de la Doha (Qatar), eveniment organizat de Ministerul Municipalitatii si Mediului din Statul Qatar, informeaza ministerul de resort intr-un comunicat remis AGERPRES. Romania va fi reprezentata…

- Ministrul Agriculturii sustine ca nu concepe ca Liviu Dragnea sa se supere pe el. Seful PSD a spus duminica, 10 martie, la Calarasi ca Petre Daea nu s-ar implica suficient de mult in implementare programului de guvernare in judetele din sudul tarii.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a adus din nou in atentie problema magazinelor de stat, in care s-ar vinde produse exclusiv romanesti. Casa de Comert Agroalimentar Unirea, infiintata in ianuarie de Ministerul Agriculturii, va fi in masura sa scoata din piata intermediarii de produse agricole, care…