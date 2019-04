Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, joi, la Cluj, ca autoritatile sanitar-veterinare si cele locale vor lua masurile necesare pentru ca fermierii sa poata valorifica carnea de miel in perioada aceasta de dinaintea sarbatorilor pascale, chiar daca Romania a trecut in ultimele luni prin incercarea…

- Digi Sport 1 transmite in direct astazi, 3 aprilie 2019, de la ora 20:00 și maine, 4 aprilie 2019, de la aceeași ora, prima manșa din semifinalele Cupei Romaniei. Echipele CFR Cluj și Astra Giurgiu deschid turul intai al semifinalelor, iar maine se vor intalni U Craiova și Viitorul. Cele doua partide…

- Incepand de vineri, 29 martie 2019, a intrat in aplicare planul comun de actiuni ce vor fi intreprinse in Dambovita , in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor Pascale, pentru protejarea sanatatii si a sigurantei populatiei. Masurile, care vor fi puse in aplicare de catre Directia Sanitara…

- Petre Daea nu dorește ca Romania sa devina o gradina zoologica, in detrimentul oamenilor și a hranei lor Ministrul Agriculturii a vizitat, miercuri, șantiere din județul Braila la care se lucreaza pentru refacerea și modernizarea unor mari sisteme de irigații.Printre subiectele abordate de jurnaliștii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ca liceele agricole vor intra si sub tutela organizatorica a Ministerului Agriculturii. "Ma bucur ca Senatul Romaniei a dat un vot de aprobare pentru ca liceele agricole sa intre sub tutela organizatorica…

- Noul ambasador al Israelului la București, David Saranga, a declarat ca a invațat limba romana inainte de a sosi in Romania și ca este indragostit de țara noastra. "Inainte sa vin in Romania am invațat limba. Am avut o profesoara cu care am invațat in fiecare zi cam cinci ore pentru o perioada de cinci…