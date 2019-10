Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari PSD au initiat un proiect de lege care va permite vanatoarea cormoranului mare, din cauza pericolului pe care il reprezinta pentru domeniul piscicol. Despre cormorani si impactul asupra pisciculturii a vorbit, intr-o maniera inedita, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, care…

- Semnalele date de ministrul Daea au fost receptate Despre pericolul pe care il reprezinta cormoranii pentru domeniul piscicol si impactul acestora asupra pisciculturii a atras atenția in repetate randuri, ministrul Agriculturii Petre Daea. Un grup de parlamentari social-democrați a inițiat un proiect…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca țara noastra iși va pastra poziția de lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește cele doua culturi. Daea a vorbit și despre cifrele de anul trecut date de Romania pentru care Comisia Europeana a cerut reviziuirea.Romania isi va pastra primul loc in…

- "Numirea Laurei Codruța Koveși in fruntea Parchetului european constituie un moment important, care trebuie internalizat cu luciditate și trase invațamintele care se impun. Decizia de azi a Consiliului UE este rezultatul acelorași jocuri de culise care au marcat și procesul de desemnare a…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ''foarte bine pregatiti'' sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, in cadrul vizitei de lucru de la Sistemul de Irigatii Galesu, din judetul Constanta, ca ministerul sau are in proiect refacerea intregii suprafete irigate de trei milioane de hectare amenajate pana in anul 1989, dupa finalizarea pana in 2020 a actualei…

- Reprezentantii grupurilor politice din Parlamentul European au felicitat-o marti, pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, pentru rezultatele obtinute de Presedintia Romaniei a Consiliului UE intr-o perioada marcata de discutiile privind Brexitul si de alegerile europene, dar nu au lipsit nici criticile…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1, potrivit agerpres.ro."Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura…