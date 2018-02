Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, estimeaza ca in doua luni va finaliza o analiza a terenurilor detinute de straini in Romania, in acest moment avand date partiale. ‘E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Petre Daea, i-a primit la sediul institutiei pe reprezentantii crescatorilor de ovine si pe reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) cu scopul de-ai ajuta sa identifice „cai optime de colaborare”. „Reprezentantii…

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Petre Daea: Nu cresc preturile alimentelor anul viitor Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna. „Nu…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. Citește și: Procuroarea…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- România a absorbit fonduri europene în valoare de 1,55 miliarde de euro în acest an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fata de 1,4 miliarde de euro, cât era programat, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat vineri bilantul sectorului agricol pe acest an, din care rezulta noua recorduri istorice obtinute de Romania in 2017 – productii maxime la grau, secara, rapita, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi si struguri.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a anunțat vineri, in conferinta de bilant, ca, in 2017, Romania a realizat aproape 27 de milioane de tone de cereale, depasind 1,4 tone pe cap de locuitor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a donat joi 50 de plapumi din lana ' bine facuta de romani' unui centru de batrani din sectorul 6 din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse inca 20 de astfel de produse pentru a acoperi toate paturile acestui centru. "Vreau sa va spun ca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat la Alba iulia,unde a participat la caravana campaniei Alege oaia – o campanie menita sa promoveze produsele din carne de oaie și alte produse tradiționale.Citeste si: Guvernul REACTIONEAZA dupa lovitura primita de Romania. Ministrul Dunca da asigurari…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Pitești, ca prin extinderea sistemului antigrindina, in acest in Romania s-a obținut cea mai mare producție de struguri din istorie, insa despre acest sistem s-a vorbit foarte puțin. "Un alt program a fost acela de a extinde…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a criticat, miercuri, in ședința de Guvern, pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pe tema creșterii prețului oualor. Scumpirea ouălor din ultima lună a provocat o anchetă oficială dar şi replici colorate în şedinţa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a acuzat, miercuri, in sedinta de Guvern, pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca face afirmatii impotriva tarii si a sustinut ca acesta trebuie sa vina sa dea explicatii in Guvern, pentru ca ”nu e paun intre gaini”. Premierul Mihai Tudose…

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Suntem pentru stabilitatea macroeconomica, stabilitatea cursului, dar nu pentru fixitate. Romania a scapat de „euroizare“, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb, insa exista in continuare o sensibilitate emotionala legata de deprecierea leului, sustine…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Consiliul Concurentei a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna. Unul dintre posibilele motive ar putea fi cresterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor si pune presiune pe…

- Petrea Daea a declarat, luni, ca Ministerul Agriculturii va aloca un miliard de euro pentru dezoltarea zonei montane din Romania, aceste programe fiind „prioritare si necesare pentru viata satului romanesc”. „Dupa 27 de ani, lucrurile nu sunt cum trebuie in zona montana. Sunt locuri unde te intristeaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca Romania a inregistrat producții record la noua culturi anul acesta. "Anul 2017 este unul excepțional, fara precedent, cu producții istorice pe care Romania nu le-a mai realizat pana in prezent", la grau, rapița, mazare, orz, orzoiaca și floarea soarelui,…

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- Preturile la unele produse de baza au crescut simtitor la raft in ultima perioada, si asta chiar daca la producatori pretul a scazut. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca scupirile la raft sunt reale si nejustificate, motiv pentru care a sesizat Consiliul Concurentei pentru o analiza. In…

- vezi prezentarea Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si o serie de economisti si-au exprimat la unison ingrijorarea cu privire la politicile prociclice practicate de guvernanti, care - in pofida unei cresteri economice de basm, pe model chinezesc - ameninta sa duca Romania intr-o noua criza. Declaratiile…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a lansat un nou atac la adresa Guvernului, privind strategia de a stimula consumul și de a pierde din vedere deficitul comercial. "Banca Naționala nu e împotriva creșterii salariilor sau a consumului! Noi vorbim doar de dozaj! Cu cât poți…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). …

- Leul continua sa scada. Euro a urcat la un nou maxim al ultimilor ani Potrivit cursului de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) luni, 13 noiembrie 2017, moneda nationala continua sa se deprecieze fata de euro. Cotatia oficiala afisata vineri de BNR a fost de 4,6390 lei/euro, dupa…

- Ministrul Agriculturii pune scumpirea oualor pe seama crizei pesticidelor care a afectat toata Europa. Petre Daea invoca scandalul oualor contaminate cu Fipronil, care au ajuns, vara trecuta, in aproape toata Europa, inclusiv in Romania. In septembrie, un ou se vindea cu 36 de bani la poarta fermei…