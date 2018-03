Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca in privinta culturilor de grau, orz si rapita, "e mai mult bine, decat...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent in orasul aradean Chisineu-Cris pentru a se intalni cu fermieri din zona si pentru a inaugura un nou centrul local APIA, a declarat ca sustine ideea stabilirii unei zile nationale a gastronomiei. ”Sigur ar ajuta agricultura si promovarea produselor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost astazi la Chișineu Criș, in județul Arad, unde a inaugurat un sediu APIA. Ulterior, a vizitat o gradinita și mai multe fabrici. Surprizator pentru toți cei care l-au insoțit a fost gestul sau emoționant. A salvat un porumbel, gasit aproape inghețat pe trotuar.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Cum afecteaza iarna tarzie culturile. Ministrul Agriculturii explica fenomenul periculos, ținand sa precizeze ca in acest caz, nu este vorba de zapada. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat…

- Ministrul Agriculturii l-a intalnit pe Raul Stefu, un baiat de 11 ani, in comuna Bradu, judetul Sibiu, unde a participat la o distributie de animale in cadrul programului "Porci gratis". Copilul i-a spus ministrului ca este cel mai tanar fan si, totodata, critic al sau. In acest context, Raul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a uitat sa mai treaca pe la Serviciul de taxe si impozite de la Primaria Sisesti din Mehedinti, sa isi achite impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in localitate. Are o datorie de 3.600 de lei. Vecinii ministrului fac haz de necaz si spun ca, daca…

- Nu doar romani de rand au datorii la Fisc, ci și unii membri ai guvernului. Este și cazul ministrului Agriculturii, care nu și-a platit impozitul pe anul trecut pentru o proprietate din comuna Sișești, Mehedinți.

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund la orice intrebare. Eu nu știu ce…

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- DRDP Constanta a transmis, cu putin timp in urma, situatia drumurilor judetene, astazi, 1 martie ora 14.00 : Sectia Harsova DJ 223 : DN2A Hanu Morilor ndash; Horia ndash; Closca ndash; Saraiu ndash; Dulgheru ndash; Vulturu ndash; Runcu rarr; deschis pe 1 fir cu refugii DJ 223 : DN2A Hanu Morilor ndash;…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. „Daca de la 1 mart...

- Anul acesta, Programul pentru tomate cultivate in spații protejate va beneficia de o alocare de 180 de milioane de lei, care vor fi imparțite fermierilor care solicita subvenția de 3.000 de euro, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Bugetul este similar cu cel din 2017, dar numarul fermierilor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța cu mare tam-tam, in septembrie anul trecut, ca potrivit programului de guvernare al PSD, pana la finele lui 2017, vor fi inființate centre regionale de preluare și prelucrare a lanii....

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful…

- Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc). Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful MADR a vorbit…

- Autoritatile competente au reactionat in urma articolului de ieri in care ZIUA de Constanta prezenta situatia alarmata din centrul orasului. PET uri, cartoane, gunoaie menajere, dar si televizoare vechi au zacut pana astazi in santierul organizat pe locul fabricii de paine si al magazinului Dobrogea.Astazi,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti, informeaza agerpres.ro.El a trecut…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost "interpretari diferite si interese diferite". "Jocul pietei a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a castiga rapid a fost doar efemer", a adaugat Daea, declarandu-se multumit ca pretul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe…

- Ministrul Agriculturii s-a aflat astazi la Buzau, unde in cadrul campaniei „Alege oaia” a fost inaugurat targul de produse tradiționale la care buzoienii sunt așteptați, timp de doua zile, pentru a testa alimentele ce au ca ingredient principal carnea de oaie. In aceasta dimineața, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire, a precizat, pentru AGERPRES, primarul localitatii, Valentin Ivan. "Ministrul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire, a precizat, pentru Agerpres, primarul localitatii, Valentin Ivan. 'Ministrul…

- Miercuri seara tarziu, Ministrul Agriculturii, Petre Daea a facut o vizita-fulger la... SADU, pentru a face inca o inventariere a problemelor și pentru a se asigura de disponibilitatea familiei Șandru pentru pregatirea in vederea punerii in funcțiune a “daracului de lana”, pe care la vizitat spre finele…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat vineri, la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica, necesitatea ca datele sa fie centralizate cu acuratete si cu o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, estimeaza ca in doua luni va finaliza o analiza a terenurilor detinute de straini in Romania, in acest moment avand date partiale. ‘E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat vineri ca se afla in contact cu managerul fabricii de zahar de la Oradea, aflata in pericol de a fi inchisa, si cauta solutii impreuna cu fermierii pentru salvarea acesteia. "Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnalistilor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- In perioada sarbatorilor de iarna, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vizitat un mare numar de camine pentru ingrijirea persoanelor varstnice de pe intreg cuprinsul țarii, pentru a dona batranilor din aceste așezaminte sociale plapumi, paturi și șosete din lana. Și, desigur, pentru a vedea personal…

- Iubita lui Luis Lazarus, Andreea Lazar, zisa Loulou, a cantat pentru Ministrul Agriculturii, Petre Daea, la petrecerea de Anul Nou. In timp ce interpreta o piesa populara, Loulou s-a oprit pentru a-i face o dedicatie lui Petre Daea.