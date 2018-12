Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o discutie in cadrul Colegiului Comisarilor, chiar in aceasta zi, si am discutat despre prioritatile presedintiei, despre cooperarea cu Comisia Europeana, despre stadiul pregatirilor. Am abordat subiecte punctuale de pe agenda europeana, am discutat despre prioritatile noastre, despre viitorul…

- Lia Olguta Vasilescu, propusa de PSD pentru portofoliul de ministru al Transporturilor, dar neacceptata de președintele Klaus Iohannis, susține ca sindicatele CFR se pregatesc sa intre in greva, profitand de situația dificila de la minister. „La Ministerul Transporturilor, situatia este foarte dificila…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ministrul Finanțelor a comis-o. Și-a urcat in cap o buna pare a romanilor care muncesc in strainatate. Și sunt cateva milioane. Este insa o gafa. O gafa mare și atata tot. Intențiile lui Teodorovici, daca ele nu au fost cumva pur și simplu o scapare, un regretabil derapaj,…

- Ministrul Finanțelor a comis-o. Și-a urcat in cap o buna pare a romanilor care muncesc in strainatate. Și sunt cateva milioane. Este insa o gafa. O gafa mare și atata tot. Intențiile lui Teodorovici, daca ele nu au fost cumva pur și simplu o scapare, un regretabil derapaj, nu se pot materializa. In…

- Din granarul Europei, Romania a ajuns o tara in care agricultura nu mai reprezinta punctul forte. Desi detinem o treime dintre fermele Uniunii Europene, avem una dintre cele mai slabe productii. Depindem de ce ...

- Pentru aprovizionarea populatiei cu produse traditionale romanesti, Primaria Sectorului 2 vine in sprijinul locuitorilor sai, in special al persoanelor in varsta, si deschide, in perioada urmatoare, mai multe piete volante in diverse cartiere. Prin intermediul acestor zone comerciale, bucurestenii…

- ”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat acestui MCV, pentru ca acest Mecanism nu a vorbit niciodata despre abuzuri, despre protocoalele secrete, despre viețile distruse de abuzurile din justiție. In ceea ce privește protestele din 10 august, au aparut pe internet imagini cu intervenții ale…