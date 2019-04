Petre Daea, în fruntea conducerii reuniunii de la Luxemburg. Teme vizate Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizeaza Pachetul de reforma a PAC post 2020, Regulamentul privind planurile strategice in domeniul PAC - schimb de opinii cu privire la arhitectura verde, cercetarea si agricultura. "In cadrul Consiliului vor avea loc informari din partea Comisiei si schimburi de opinii cu privire la urmatoarele problematici: o planeta curata pentru toti- o viziune strategica pe termen lung pentru o economie neutra din punct de vedere al climei - abordare din punct de vedere al aspectelor agricole, situatia pietei, Grupul operativ pentru Africa rurala (GOAR),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

