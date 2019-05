Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine necesitatea acordarii unei subventii pentru cultivatorii de canepa din Romania, pentru a stimula productia de canepa si ulei de canepa.Daea a declarat, duminica, dupa ce a vizitat o fabrica de ulei de canepa care functioneaza in municipiul Dorohoi,…

- Zentiva Romania și-a majorat capacitatea de producție cu 12,5% in 2018 la fabrica deținuta și operata la București, livrand peste 100 de milioane de unitați comerciale. Anul trecut, compania a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 461,4 mil. lei și un profit de 262,6 mil. lei. Profitul Zentiva…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se afla in județul Prahova pentru a verifica culturile agricole, lovite de furtuna și grindina in cursul zilei de ieri. ”Ieri, dupa cum bine știți, in aceasta zona au fost declanșate 16 rachete. Din nefericire, natura ne-a depașit in viteza noastra de reacție…

- Mariana Turcu din Dorohoi lucreaza in Italia de 10 ani. Este una dintre miile de romance care lucreaza ca ingrijitoare de batrani in Italia. “Distanța omoara iubirea intr-o relație”, spune Mariana Turcu...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca si-a propus ca, pana in 2020, Romania sa aiba o suprafata amenajata la irigat de doua milioane de hectare, spunand ca pentru refacerea sistemului de irigatie a fost alocata o suma de peste 1,5 miliarde de euro atat prin bugetul de stat, cat si prin Planul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat marti, ca irigatiile vor asigura Romaniei primul loc din Europa la productia de porumb, in contextul in care in prezent s-au realizat lucrari in valoare de 14 milioane de lei, insemnand 64% din totalul lucrarilor prevazute

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunțat in Parlament ca intenționeaza sa acorde in acest an subvenții pentru creșterea usturoiului și a bubalinelor. Acestea din urma sunt vite cu coarne mari, in forma de semiluna. Daea a fost audiat marți in comisiile reunite de buget-finanțe pe tema proiectului…

- EUROSTAT: Copii din Romania, cei mai sanatosi din UE. Copiii in Romania sunt, conform Eurostat, cei mai sanatoși din Europa, procentul celor care nu sunt bolnavi depașind 99% la toate categoriile de varste. In 2017, procentul copiilor sub cinci ani sanatoși sau foarte sanatoși era de peste 99% in Romania,…