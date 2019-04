Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca in perioada dinaintea Sarbatorilor Pascale se impun controale, intrucat comerciantii incearca sa profite si sa vanda produse care nu ar fi conforme din punct de vedere sanitar-veterinar. "Noi suntem interesati tot timpul sa pastram…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca noua lege a pensiilor va fi finalizata pana la sfarsitul sesiunii parlamentare si va intra in vigoare din ianuarie 2021, potrivit agerpres.ro.Citește și: RCS&RDS a demolat concurența! Zeci de mii de romani au facut asta – Lovitura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, raspunde diseara, de la ora 21.00, la Antena 3, intrebarilor lui Razvan Dumitrescu. Ce scor se așteapta ca va obține PSD la alegerile europarlamentare? Ce decizie va fi...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca masura de sprijin pentru fermierii romani, elaborarea unei initiative, sub forma unei legi sau a unei ordonante de urgenta, privind reducerea TVA la 5% pentru produsele bio si traditionale romanesti si a anuntat ca…

- Strategia pe care o concepuse Liviu Dragnea pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc peste cateva luni, se pare ca va fi aplicata in cele din urma de PNL. Liderul social democraților dorea sa deschida lista cu un jurnalist sau o jurnalista cu notorietate și imagine curata. Numele Alessandrei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca nu va pleca in Statele Unite ale Americii, la Washington, pentru a participa la un eveniment unde urma sa vina si presedintele american, Donald Trump, conform Agerpres.roLiderul PSD a confirmat ca a avut o invitatie pentru SUA, insa a refuzat o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, pe Facebook: ”Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fața de anul 2016, reprezentand o creștere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in…