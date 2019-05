Petre Daea evaluează pagubele produse de grindină în Călărași "Sunt in drum spre localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi, unde ma voi intalni cu specialistii de la Directiile Agricole si cu fermierii, pentru a vedea la fata locului, in camp, pagubele produse de grindina culturilor agricole. Vrem sa constatam care este gradul de afectare, dar din informatiile pe care le avem nu este atat de grava situatia. Vom vedea la fata locului. Judetul Ialomita nu este afectat, sunt cateva zone in judetul Calarasi si cateva suprafete din Ilfov. Aici, in Calarasi, nu avem sistem de protectie antigrindina, doar in Olt si Teleorman, nici in Teleorman pe toata suprafata",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

