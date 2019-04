Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca in perioada dinaintea Sarbatorilor Pascale se impun controale, intrucat comerciantii incearca sa profite si sa vanda produse care nu ar fi conforme din punct de vedere sanitar-veterinar. "Noi suntem interesati tot timpul sa pastram…

- Dublul standard este o realitate, nu o fictiune si de aceea am propus un amendament pentru completarea Directivei europene 29/2005, prin care se interzice comerciantului sa practice calitate dubla a produselor, fiind stabilite si amenzi de cel putin 4% din cifra de afaceri sau cel putin doua milioane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca prin initiativa privind dublul standard de calitate a produselor doreste sa introduca in legislatia romaneasca prevederi preluate de la nivel european care sa stabileasca norme de aplicat in asemenea cazuri, inclusiv o amenda de 4% din cifra de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca si-a propus ca, pana in 2020, Romania sa aiba o suprafata amenajata la irigat de doua milioane de hectare, spunand ca pentru refacerea sistemului de irigatie a fost alocata o suma de peste 1,5 miliarde de euro atat prin bugetul de stat, cat si prin Planul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut miercuri un apel catre fermierii piscicoli de a atrage intreaga suma rezervata Romaniei prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM), astfel incat sa "nu lasam niciun leu in afara tarii", potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a adus din nou in atentie problema magazinelor de stat, in care s-ar vinde produse exclusiv romanesti. Casa de Comert Agroalimentar Unirea, infiintata in ianuarie de Ministerul Agriculturii, va fi in masura sa scoata din piata intermediarii de produse agricole, care…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa miercuri, la Bucuresti, la primul eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM), scrie Agerpres. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala de Pescuit (DGP-AMPOPAM),…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa miercuri, la Bucuresti, la primul eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala de Pescuit (DGP-AMPOPAM), organizeaza…