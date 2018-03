Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca, totusi, "e mai mult bine, decat rau". "In Caras-Severin nu sunt astfel…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Un act normativ care vine in sprijinul micilor fermieri tocmai a fost promulgat de președintele Iohannis. Este vorba despre Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Potrivit modificarilor aduse…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 145 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Un baiat de 11 ani dintr-un sat din Sibiu i-a cerut lui Petre Daea explicatii, dupa ce ministrul a spus ”suprafete intinse, dar nu foarte mari” pentru a descrie o situatie din Radauti. Tot copilul l-a sfatuit pe ministru sa doarma mai mult. Raul l-a intrebat pe Petre Daea ce a inseamna ”suprafete…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- 'Pana la aceasta data, determinarile facute arata ca lucrurile sunt in regula. Starea de vegetatie este buna, nu avem pana la aceasta data pierderi de recolta, doar acolo unde baltirea nu a putut fi evitata. Sunt anumite zone, unde, in saua terenului respectiv, s-a acumulat mai multa apa, ajungand…

- Nu avem pana la aceasta data pierderi de recolta la cultura mare din cauza temperaturilor scazute, dar sunt ceva semne de intrebare in pomicultura, in zona Dobrogei, si in viticultura, in partea de nord, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene din acest an va fi de peste 50%, prin PNDR 2020, suma atrasa putand depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- "E un atac de boli foliare la orz. Nu-s probleme. E sanatos, e sanatos, are vitalitate. Nu-s probleme. Varful de crestere e bun, infratit. E in regula", a spus Petre Daea. Ministrul Agriculturii a vizitat la sfarsitul saptamanii mai multe culturi, cea de fata fiind in comuna pristol, din judetul…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Starea de vegetatie a culturilor agricole semanate in toamna este buna, iar temperaturile ridicate au ajutat la rasarirea si infratirea culturilor, insa exista o problema la rapita, mai ales in partea de sud a tarii, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea."Temperaturile acestea au ajutat,…

- Pana zilele trecute, ministrul Agriculturii, Petre Daea, era in centrul atenției pentru declarațiile afectuoase fața de ovine: ”oaia e o statuie vie”, “oaia e un animal care ne strabate istoria ca un fir roșu”, ”oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele, oaia a dat mancare…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat luni ca vrea sa combata grindina cu ajutorul avioanelor. “Ne gandim la doua escadrile de avioane care sa intre in aceste zone unde stiinta descopera ca este un pericol si sa facem fata, urmand ...

- In urma discuțiilor purtate cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Petre Daea la 01 decembrie 2017, deputatul de Alba Ioan Dirzu si presedintele PSD Zlatna Florin Nistor s-a aprobat un nou centru APIA la Zlatna. Noul centru al Agenției pentru Plați si Investiții in Agricultura de la…

- Romania va sustine mentinerea bugetului (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Petre Daea, detinatorul portofoliului Agriculturii in guvernele Dragnea I, II si III, este „un ministru vizionar si harnic”; cel putin acesta este punctul de vedere al primarului Constantin Toma, exprimat intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook, in care s-a referit la vizita de sambata a acestuia…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Petre Daea a fost validat cu 21 voturi pentru si 10 impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica,…

- Romania a platit pana la aceasta data 1,8 miliarde de euro din buget catre fermieri si beneficiarii de programe din PNDR, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la audierea in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a comentat declaratia lui Kelemen Hunpr, liderul UDMR, referitoare la programul de guvernare care pare a fi facut „la ministrul Agriculturii, printre doua beri“.

- Noul Guvern va fi unul foarte bun, din toate punctele de vedere, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la plecarea de la sedinta CExN al PSD. "Foarte bun. Din toate punctele de vedere. Si celelalte au fost bune, dar din ce in ce mai bune", a spus Petre Daea. …

- Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse: Paul Stanescu - ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh - secretar general al Guvernului Rovana Plumb - ministru delegat pentru Fondurile Europene; Danut Andrusca - ministrul Economiei; Carmen Dan…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Imediat dupa ce Petre Daea a fost numit ministru al Agriculturii, in cabinetul Grindeanu, pe susținerea venita de la baronii de Olt și Giurgiu, Paul Stanescu și Niculae Badalau, el a inceput sa-și faca echipa....

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Intrebat vineri de jurnalisti daca i s-a propus - daca a fost o varianta in discutiile politice - sa fie premier, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca este „o varianta foarte buna ca inginer agronom” si ca a fost „premiant” in activitatea sa din agricultura.

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Viața Satului ramane una dintre puținele emisiuni ale TVR cu care Televiziunea publica intra in topul audiențelor. Duminica, a fost chiar pe primul loc, la nivelul intregii țari. Invitat la emisiunea care a plasat TVR 1 pe primul loc pe țara a fost ministrul agriculturii, Petre Daea. Intre…

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a facut marți o vizita – surpriza in județul Bacau. El s-a oprit la APIA Racaciuni, unde a verificat stadiul culturilor, și la Buhuși, la spalatoria de lana din cadrul fostei fabrici de textile. “Am plecat pe teren astazi pentru a vedea starea culturilor din Bacau.…

- Danut Cristescu: “Speram ca pana la finele anului sa realizam abatorul de la Dobrotesti” in Economie / Pana la finalul acestui an ar putea fi gata abatorul de la Dobrotesti, proiect demarat inca din perioada in care presedinte al Consiliului Judetean Teleorman era actualul secretar de…

- De departe, in fruntea clasamentului se afla ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vrut sa se identifice cu ... oaia. Totul a inceput in 30 mai, cand Petre Daea a sustinut ca actualul brand de tara, frunza, ar putea fi schimbat cu oaia, aceasta din urma fiind „o statuie vie”. „Langa…

- Ca si in anii precedenti, nici 2017 nu a fost lipsit de afirmatiile neinspirate ale oamenilor politici, unii facandu-se remarcati prin problemele pe care le au cu gramatica, in timp ce altii au dat dovada ca pot gafa la fiecare iesire publica pe care o au. De departe, in fruntea clasamentului…

- Așa cum nu mai avem generație de aur la Naționala de fotbal, tot așa nu mai avem nici o generație de politicieni cu un nivel de inteligența și moralitate rezonabile. Liderii politici ai anului 2017 sunt personaje șterse, promovate in funcții care sunt mult peste nivelul lor. Acesta este unul dintre…

- Uneori, politicienii ne fac sa si zambim. La acest capitol, omul anului este, de departe, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a reusit sa faca din oaie un personaj anecdotic. Cu fiecare aparitie publica a ministrului, am mai aflat cate un detaliu pentru care oaia ii e atat de simpatica. Am ras…