Petre Daea, despre proiectul de buget al Ministerului Agriculturii pentru 2020 'Noi am facut proiectul de buget pe 2020, am inceput demult sa lucram la el, l-am analizat de cateva ori la minister. Am avut in vedere ca proiectul de buget sa fie ca un raspuns practic la obiectivele de guvernare pe care le avem, sa continuam programele pe care le-am inceput si pe cele lansate carora le-am dat drumul spre consultare, si anume programul de sustinere pentru ardei gras, pentru castraveti si vinete in spatii protejate, pentru a creste paleta aceasta de produse si astfel sa dam posibilitatea prin Casa de Comert sa le valorifice si sa oprim importurile dand o alternativa de consum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

