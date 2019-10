Comisia Europeana nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din Romania, chiar daca in tara noastra exista foarte multe restrictii din cauza prezentei pestei porcine, a declarat, sambata, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea.

"Sunt in permanenta in legatura cu autoritatile de la Bruxelles si facem planuri in fiecare moment. (...) Vreau sa linistesc populatia si sa spun ca nu exista o interzicere a iesirii preparatelor in afara tarii. E adevarat ca prezenta acestui virus creeaza foarte multe probleme, astfel ca am elaborat si am pus in discutie publica un ordin…