Petre Daea, CONTROL la SUPERMARKET El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe la cel de oua si cel de lactate, cumparand la final o cutie de smantana romaneasca, avand tricolorul pe capac.



Intrebat ce nota da retelei comerciale, Petre Daea a spus ca da "nota de respect fata de poporul roman" si ca "exemplul nu trebuie urmat, ci aplicat".



Campania nationala de informare si promovare "Alege oaia!" a ajuns sambata la Buzau, al saptelea oras in care poposeste. Evenimentul a avut loc in parcarea unui centru comercial, unde au fost amenajate 15 casute in care fermierii din judet si-au putut expune produsele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne…

- Celebra campanie demarata de Ministerul Agriculturii va poposi in parcarea unui hypermarket deschis la jumatatea acestei saptamani, iar buzoieni sunt invitați sa se convinga de calitatea produselor culinare pe baza de carne de oaie. Privita la inceput cu scepticism și ironie celebra campanie „Alege…

- Foto-ghicitoare: care dintre ei o fi președintele Consiliului Județean Vaslui? Prezența de succes a fermierilor vasluieni la targul de produse tradiționale din carne de ovine de la Iași. “Ne-am propus ca din aceasta vara sa facem un brand local pentru branza de oaie, sub denumirea «Cașul de Vaslui»”,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Petre Daea, i-a primit la sediul institutiei pe reprezentantii crescatorilor de ovine si pe reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) cu scopul de-ai ajuta sa identifice „cai optime de colaborare”. „Reprezentantii…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- De departe, in fruntea clasamentului se afla ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vrut sa se identifice cu ... oaia. Totul a inceput in 30 mai, cand Petre Daea a sustinut ca actualul brand de tara, frunza, ar putea fi schimbat cu oaia, aceasta din urma fiind „o statuie vie”. „Langa…

- Ca si in anii precedenti, nici 2017 nu a fost lipsit de afirmatiile neinspirate ale oamenilor politici, unii facandu-se remarcati prin problemele pe care le au cu gramatica, in timp ce altii au dat dovada ca pot gafa la fiecare iesire publica pe care o au. De departe, in fruntea clasamentului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va dona joi peste 1.000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din judetele Calarasi, Giurgiu si Ialomita, a anuntat ministerul.

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel in stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar cateva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii, Petre…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in functiune si in cateva minute stia toata Europa ce se intampla,…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de 1,55 miliarde de euro in acest an prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fața de 1,4 miliarde de euro, cat era programat, a declarat Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit unui comunicat al ministerului de resort…

- "Am pornit un program, 'Alege oaia', pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse, in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat la Alba iulia,unde a participat la caravana campaniei Alege oaia – o campanie menita sa promoveze produsele din carne de oaie și alte produse tradiționale.Citeste si: Guvernul REACTIONEAZA dupa lovitura primita de Romania. Ministrul Dunca da asigurari…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca sprijinul de un leu pe kilogramul de lana va fi acordat si anul viitor, astfel incat sa nu mai fie lasat niciun fir de lana pe maracini sau ca sa i se dea foc. 'In Romania, din calculele noastre rezulta…

- Peste 32.000 de crescatori de ovine s-au înscris în programul pentru valorificare lânii prin care se ofera un leu pe kilogramul de lâna valorificata, a declarat, joi, la Alba Iulia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizând ca programul va fi continuat si anul viitor…

- Campania naționala de informare și promovare ”Alege oaia”, aflata sub coordonarea directa a ministrului Petre Daea, lansata la INDAGRA 2017, a ajuns și la Alba Iulia, transmite deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. Politicianul spune ca va promova toate initiativele legislative ce vin in ajutorul crescatorilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a informat, joi, la Alba Iulia, ca, in momentul de fata, se afla in faza de avizare la ministere un proiect de act normativ prin care fermierii care doresc vor primi gratuit purcei din rasele Bazna si Mangalita, pe care ii vor creste pana…

- "Suntem deja cu un proiect de act normativ in faza de avizare la ministerele de linie privind porcul de rasa indigena. Sunt cele doua rase, Mangalița și Bazna, care au fost abandonate in ultima perioada de timp, dar, din fericire, cațiva oameni in țara aceasta care au avut dragoste fața de acest animal,…

- Campania naționala de informare și promovare ”Alege oaia” a ajuns la Alba Iulia, joi, 30 noiembrie, cu tot cu intaiul agricultor, Petre Daea. Pe o ploaie ciobaneasca, ministrul a ajuns in șanțurile Cetații, unde era așteptat de activul local de partid al PSD, de prefectul de Alba, Danuț Halalai, dar…

- Campania naționala de informare și promovare ”Alege oaia”, sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale impreuna cu reprezentanți ai Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și ...

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, se va afla joi, 30 noiembrie, la Alba Iulia, unde va participa la Campania de informare și promovare a consumului de carne și produse din carne de oaie „Alege oaia!” in județul Alba. Evenimentul va avea loc in Șanțurile Cetații Alba Carolina,…

- Intermediarii, ”eliminati de pe traseul de la producator la raft” Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Produsele alimentare românesti sunt mai scumpe decât cele din import, pentru ca fermierii locali nu dispun de facilitati de prelucrare si comercializare a carnii si laptelui,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, care se afla la Sibiu pentru lansarea campaniei "Alege oaia", s-a oprit in Piata Transilvania din oras, de unde si-a cumparat sosete si o vesta din lana, dar si branza si flori.

- De doua saptamani de cand prețul oualor a inceput sa creasca, mulți romani se plimba printre rafturile cu oua, dar nu cumpara. Producatorii spun ca prețul oualor se va regla abia in februarie-martie, anul viitor. Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale a explicat de unde provine…

- Nicoleta Dumitrescu Acum doua zile, centrul Ploieștiului s-a transformat intr-o adevarata ispita pentru pofticioși, in aer plutind miros de pastrama, berbec la proțap, bulz la gratar și tocana, ultima fiind pregatita in tuciuri de mari dimensiuni. Toate produsele prezentate – unele dintre ele fiind…

- România se confrunta cu creșteri drastice ale prețului oualor în ultimele zile, ajungând în unele zone chiar la 1,5 lei pe bucata.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sâmbata la Ploiești ca din analizele interne realizate pâna în…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anuntat, sambata, la Ploiesti, unde se afla pentru a promova campania “Alege oaia”, ca Uniunea Europeana va aloca anul viitor 6 milioane de euro pentru incurajarea consumului de carne de oaie si de capra, precizand ca “suma va fi accesata in 2018”. “UE a prins in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Uniunea Europeana va aloca sase milioane de euro, anul viitor, pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra,transmite corespondentul MEDIAFAX. Prezent la Ploiesti, la campania de promovare a consumului de…

- V. Stoica Oile și Caravana “Alege oaia” derulata de Ministerul Agriculturii vor fi sambata, 11 noiembrie, punctul de atracție din centrul municipiului Ploiești, chiar pe platoul din fața Palatului Culturii, pentru ca ministrul Petre Daea in persoana va promova consumul de carne de oaie și de produse…