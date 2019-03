Petre Daea: Cine nu se înscrie la APIA până la 15 mai nu ia subvenţia Fermierii care nu depun, pana la data de 15 mai, cererile unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) nu mai iau subventiile, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1.



"Este un ordin foarte clar dat de mine in 2017. Regulile trebuie sa se respecte. Fermierii sa se duca la APIA, sa raspunda la invitatia pe care o dau functionarii de la APIA catre fiecare fermier in parte, pentru ca fiecare din cei 900.000 de fermieri a primit cate o scrisoare in care spune: "dumneata esti programat in data de, la ora de, si vii cu urmatoarele documente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

