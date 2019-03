Stiri pe aceeasi tema

- „Oscilatia aceasta de preturi este generata de piata si fiecare dintre noi interpretam in chei diferite. Eu interpretez ca o situatie normala ca preturile sa oscileze in piata. Sigur, nu in amplitudini mari, dar sunt legate si de calitatea produsului. (…) Eu verific piata si v-as ruga sa intelegeti…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la Calarasi, despre faptul ca si-ar fi exprimat nemultumirea fata de ministrul Agriculturii, Petre Daea, Dragnea a spus: "Asa cum m-am ingrasat si eu, asa s-a ingrasat si dumnealui si mai multi ministri s-au mai ingrasat". "De ce? Mai putina miscare.…

- Intr-o economie de piata, Romania se intoarce la aprozarele si alimentarele de stat. Acestea ar fi veriga finala a Casei de Comert Unirea, o societate de stat creata de Guvern, cu scopul de a cumpara de la producatori si a pune pe piata legume, fructe, carne si lactate. Însă reprezentanţii…

- Ministrul a precizat ca stie cum evolueaza preturile, intrucat ia contact in mod curent cu producatorii si ca merge atat in piete, cat si in supermarketuri. Petre Daea a spus ca s-au ieftinit ouale, si ca, atunci cand intra intr-o localitate, prima oara merge in piata, acolo unde e "oglinda muncii"…

- In Timiș a fost confirmat un focar de pesta porcina africana la Belinț și exista suspiciuni și in alte localitați. Porcii infectați au fost aduși din zona Bihorului, prin Arad, și au fost vanduți la Giroc crescatorului din Belinț și altor mici fermieri din alte localitați. Deocamdata doi oameni sunt…

- Romania și-a prezentat miercuri prioritațile Președinției in cadrul Comisiei pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala a Parlamentului European. Cel care a facut prezentarea a fost ministrul Agriculturii, Petre Daea.Europarlamentarul Daniel Buda il critica pe ministrul agriculturii dupa prestația…

- „Am luat decizia de a face o lege pentru a defini exact lucrurile si a urmari cu atentie acest produs in asa fel incat falsurile sa fie scoase din preocuparea unora care doresc printr-un castig rapid sa tulbure piata si sa puna la indoiala produsele pe care le fac romanii", a declarat, joi, ministrul…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE). Autoritatile…