Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca pana acum s-au platit despagubiri pentru pesta porcina africana in valoarea de circa 12 mil. euro, o suma care acopera aproape un sfert din suma totala ce trebuie platita proprietarilor de porci.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica, la Targoviste, ca pesta porcina se raspandeste foarte repede iar factorul uman este cel care, din nefericire, propaga acum acest virus. ''Din nefericire, se propaga foarte repede si acum factorul uman este cel care duce acest virus dintr-o…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spus, vineri, ca fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Agriculturii din Cabinetul sau, ar trebui sa fie intrebati despre informarile SRI din 2016 privind pesta porcina africana, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca au fost intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana. Banii urmeaza a fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat marți ca sunt intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana, iar banii vor fi alocați in urma rectificarii bugetare, existand și fonduri europene pentru aceste despagubiri.„Din datele pe care le avem de la ANSVSA, din 1.603…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat marti ca sunt intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana, iar banii vor fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste despagubiri.

- "Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a mentionat ca este vorba de un virus greu de tinut sub control si ca nu trebuie lasat sa se raspandeasca in tara. El a cerut celor prezenti sa fie foarte exigenti cu miscarea animalelor si cu intrarile persoanelor in judet, verificandu-se in special…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca virusul pestei porcine a lovit naprasnic Romania, punctul de intrare in țara fiind Delta Dunarii. Daea a spus ca, la acest moment, situația nu este una buna și arata ca virusul este foarte greu de izolat.”La momentul asta, situația nu este buna.…