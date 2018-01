Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a aratat vineri, in cadrul unei conferinte organizata de Institutul National de Statistica, cat de necesara este centralizarea datelor cu acuratete si o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.…

- Astazi, la sediul Institutului Național de Statistica, a fost prezentata Ancheta Structurala in Agricultura- 2016, eveniment la care a fost prezent și ministrul agriculturii Petre Daea. Datele statistice, arata, printre altele ca, fața de 2013 ( cand a mai fost facuta o ancheta structurala- n.r.) numarul…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- „Eu sunt o varianta foarte buna de inginer agronom, cu 50 de ani vechime, cu experienta in domeniu si aici ma vad si eu foarte bun ca inginer agronom", a spus Petre Daea, prezent la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica. La insistentele jurnalistilor de a raspunde la aceasta intrebare,…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Institutul National de Statistica a organizat vineri o conferinta de presa pentru a marca un eveniment statistic deosebit- publicarea rezultatelor Anchetei Structurale in Agricultura. O asemenea ancheta este un instrument de lucru extrem de util pentru fundamentarea politicilor agricole, dar si ca…

- Studiu INS: Agricultura romaneasca se confrunta cu fragmentarea terenurilor Agricultura româneasca înca se confrunta cu fragmentarea terenurilor, fapt ce îi împiedica pe fermieri sa îsi valorifice în mod eficient productia, arata un studiu dat publicitatii astazi…

- Aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) erau dotate anul trecut cu un calculator, diferenta dintre mediul urban si cel rural fiind de peste 20 de procente, conform datelor dintr-o ancheta privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si Comunicatiilor, realizata…

- Institutul National de Statistica anunța conferinta de presa privind perspectivele de dezvoltare ale agriculturii romanesti prin prisma rezultatelor Anchetei Structurale in Agricultura 2016 (ASA 2016). Ampla cercetare statistica intercenzitara, ale carei rezultate sunt date acum publicitatii, ASA…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook. Postarea a fost insotita de un articol publicat de Ziarul Financiar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…

- Aproape 600.000 de metri cubi de masa lemnoasa sunt recoltati anual in Hunedoara, unul dintre judetele fruntase in topul suprafetelor de padure, dar si al taierilor.Institutul National de Statistica a publicat situatia suprafetelor de paduri si a exploatarilor forestiere pentru 2016, ultimul inclus…

- Directorii firmelor din Romania se așteapta la o scadere a activitații in construcții, la o stagnare in industria prelucratoare, la creșteri ușoare in comerțul cu amanuntul și servicii in perioada decembrie-februarie și la un avans al prețurilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3,42 milioane, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013, si respectiv cu 11,3% fata de Recensamantul General Agricol 2010, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica - INS.…

- Numarul exploatatiilor agricole a ajuns la 3,422 milioane anul trecut, cu 5,7% mai mic fata de cel inregistrat in 2013 si cu 11,3% fata de 2010, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, AGERPRES . “In anul 2016, numarul exploatatiilor agricole a…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a scazut fata de anul 2013, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica • In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3422 mii, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013,…

- Ponderea in PIB (Produsul Intern Brut) a agriculturii a fost de 4,9% in primele 9 luni din 2017, depasind-o in premiera dupa anul 2006 pe a constructiilor (3,9%), arata statisticile oficiale consultate de MEDIAFAX. In perioada 1990-2006, ponderea agriculturii a fost net superioara constructiilor,…

- "Va prezint ceva foarte important. Este pentru prima data in Romania cand am reusit sa punem la un loc actele normative pentru agricultura. Este biblia noastra pe care trebuie sa o invatam si pe asta ca sa putem sa mergem inainte, in asa fel incat producatorul, sau daca cineva vrea sa se informeze si…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a donat joi 50 de plapumi din lana ' bine facuta de romani' unui centru de batrani din sectorul 6 din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse inca 20 de astfel de produse pentru a acoperi toate paturile acestui centru. "Vreau sa va spun ca…

- "Pe 5 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat o decizie prin care constata ca Romania nu a adoptat masuri concrete pentru corectarea devierii bugetare semnificative. A fost emisa o noua recomandare, revizuindu-se recomandarea adresata deja Romaniei in cadrul procedurii privind devierea semnificativa.…

- Scaderi drastice pentru rezidențialul nou din Cluj. VEZI suprafata autorizata in 2017 In toata tara se construieste pe banda rulanta, insa Clujul da semne ca se apropie de saturatie. S-a inregistrat o scadere drastica a suprafeței autorizate. ZIUA de CLUJ a scris, într-un articol anterior,…

- Estimata pe baza veniturilor totale disponibile, rata saraciei relative a fost in anul 2016 de 25,3%. In valori absolute, numarul saracilor corespunzator acestei rate a fost de 5.006.000 romani, se arata intr-o recenta cercetare a Institutului National de Statistica. Peste unul din patru locuitori…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, marti, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Citeste si: Fost ministru…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS).

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,8 milioane de locuitori in iulie 2015, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Date fiind faptul ca se nasc mai putin romani decat mor (sporul natural e negativ) si pleaca din Romania mai multi romani decat cei care se intorc, am ajuns ca in perioada…

- Romania a inregistrat recorduri istorice la noua culturi agricole România a înregistrat în acest an recorduri istorice la noua culturi agricole, ceea ce arata dimensiunea potentialului de care dispunem, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre…

- Petre Daea: Scaderea curbei de ouat nu explica integral scumpirile recente Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Ouale, carnea si produsele lactate s-au scumpit inexplicabil în ultima vreme. În unele cazuri, pretul alimentelor s-au dublat la raft. Fermierii solicita interventia…

- Fermierii din sectorul zootehnic vor beneficia de o alocare financiara de 100 mil. euro pentru plata subventiilor aferente campaniei agricole 2017, bani care vor ajunge la crescatorii de bivolite de lapte, bovine de carne, vaci de lapte, precum si la crescatorii de viermi de matase, potrivit unui…

- Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina,…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna octombrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 2,6 , de la 1,8 in septembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,52 si a celor nealimentare cu 3,26 , potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, informeaza…

- Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Statistica, ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, în…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, insa declinul s-a atenuat in septembrie, cand s-au pierdut 482 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, cand cifra a fost de 1147, aceasta situatie fiind generata de o crestere a natalitatii, arata datele publicate…

- 'Va multumesc pentru ca m-ati ascultat. Am cautat sa prezint cat mai succint ceea ce se face in agricultura tarii, pentru ca in afara de om, tot ce se misca e in agricultura. De la insecta pana la vaca, de la rama pana la porc si de la orice alta specie pana la alta specie, exact de la orice buruiana…

- Doar trei unitați de cercetare și dezvoltare agricola din Romania au fost reorganizate in opt ani de zile, dintr-un total de 53, iar acest fapt a dus la inglodarea acestora in datorii, in timp ce mulți cercetatori au parasit locul de munca, a declarat, marți, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, vrea sa infiinteze piete speciale pentru crescatorii de animale in fiecare resedinta de judet din tara si in Capitala in 2018. Anuntul a fost facut cu ocazia lansarii oficiale a campaniei „Alege Oaia”, o campanie menita sa incurajeze consumul de carne de…

- "Am programul de guvernare pe care il pastrez tot timpul cat voi fi ministru al Agriculturii, acesta este biblia mea, pentru asta sunt ministru al Agriculturii, ca sa duc la indeplinire programul de guvernare. Este un program bun, bine asezat, cu obiective clare, cu termene de executie, cu sume care…

- Punctajul mediu anual reprezinta media punctajelor realizate in fiecare an. La randul lor, acestea se calculeaza prin insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna din anul repectiv, suma care apoi se imparte la 12. Punctajul lunar se obtine prin raportarea salariului brut lunar individual,…

- Romania avea, in 2016, cea mai mare pondere a populatiei ocupate in agricultura din Uniunea Europeana, 24%, fata de 4,5% media inregistrata la nivelul statelor membre ale UE, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Datele furnizate de diverse surse cu blazon (nu doar Institutul Național de Statistica sau guvernul, ci și temutul Fond Monetar Internațional) ne arata ca romanilor le merge, oficial, foarte bine. Creșterea economica a zbughit-o catre cinci procente, TVA la alimente a scazut inca din iunie 2015, agricultura…

- In declaratia sa politica din aceasta saptamana, deputatul PNL Gavrila Ghilea a citat din informatiile statistice diseminate recent de Banca Nationala a Romaniei si Institutul National de Statistica, conform carora investitiile straine in Romania au depasit anul trecut 4,5 miliarde euro, nivelul…