Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca a prezentat in sedinta de Guvern un plan de actiune pentru combaterea virusului pestei porcine africane. Potrivit ministrului, Comisia Europeana a aprobat acordarea unui imprumut Romaniei in valoare de 43 de milioane de euro.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Guvern, ca Uniunea Europeana (UE) a alocat Romaniei 43 de milioane de euro, pentru investitii in dezinfectoare, laboratoare sanitar-veterinare si incineratoare. Premierul Viorica Dancila anuntase anterior ca acesti bani vor ajunge la crescatorii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat un plan de actiune pentru combaterea virusului pestei porcine africane. "Astazi suntem in situatia de a prezenta, in sedinta de Guvern, un plan de actiune pentru a putea face fata situatiei deosebite…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca aproximativ 43 de milioane de euro vor ajunge la crescatorii de porcine pentru combaterea și prevenirea raspandirii pestei porcine africane, scrie Mediafax.„Combaterea și prevenirea pestei porcine africane, precum…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, marti, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, in plenul Camerei Deputatilor, ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, ca Guvernul nu va interzice creșterea porcilor in gospodariile particulare, din cauza pestei porcine, insa trebuie sa se faca in condiții sanitare , de biosecuritate. 75% din porcii crescuți in gospodarii in UE sunt in Romania, a spus la randul sau…

- In Consiliul miniștrilor Agriculturii din statele UE reunit recent la Bruxelles, Petre Daea a solicitat sprijin financiar concret pentru fermierii romani afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile radicale de interventie ce au trebuit luate. In acest sens, ministrul Agriculturii a prezentat…