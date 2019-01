Petre Daea, anunţ de ultimă oră despre plafonarea preţurilor la produse alimentare "Nu am in vedere plafonarea preturilor la produse alimentare. Am vazut si eu o asemenea interpretare si am citit-o si eu in presa. Trebuie sa fim foarte atenti si foarte echilibrati. Trebuie sa punem in aplicare prevederile legale pe care le avem, sa le urmarim, asa cum este si acest control facut la agentii economici, care se face in fiecare zi de catre institutiile statului abilitate. Sa nu credeti ca ne-am trezit peste noapte cu dorinta asta. Tot timpul verificam in baza legilor pe care le avem. Aici sunt patru institutii ale statului care au contingenta cu domeniul, motiv pentru care am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

