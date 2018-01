Petre Daea a rupt topul audiențelor. TVR, pe primul loc Viața Satului ramane una dintre puținele emisiuni ale TVR cu care Televiziunea publica intra in topul audiențelor. Duminica, a fost chiar pe primul loc, la nivelul intregii țari. Invitat la emisiunea care a plasat TVR 1 pe primul loc pe țara a fost ministrul agriculturii, Petre Daea. Intre orele 10.34 și 12.00, cand a fost difuzat programul, media TVR 1 a fost de aproape 600.000 de romani pe post in fiecare minut. Varfurile au sarit insa de 700.000 de romani. Viața Satului a fost pe primul loc la nivel național, dar a ținut TVR 1 pe o poziție buna și la la orașe și pe publicul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

