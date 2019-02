Stiri pe aceeasi tema

- El a fost intrebat de Florin Roman, deputat PNL, unde sunt banii pentru cormorani. "Am inteles din programe ca sunt si aveti finantare, dar nimic despre cormorani. Domnule ministru unde sunt banii?", a intrebat deputatul PNL.Petre Daea i-a raspuns deputatului pe un ton ridicat si iritat,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a postat, luni, pe pagina sa oficiala de Facebook un clip prin care vrea sa demonstreze prin imagini cat de daunatori sunt cormoranii. In prealabil, Petre Daea a declarat, joi, despre cormorani ca sunt o foarte mare problema pentru acvacultura…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, miercuri, in Comisia pentru pescuit a Parlamentului European, unde a prezentat strategia Romaniei in domeniul pescuitului pentru perioada in care deține președinția Consiliului UE. Oficialul roman a facut mai multe declarații de-a dreptul halucinante.…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat, joi, ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut furori in Parlamentul European, unde a ținut un discurs ce a semanat cu un moment de stand up comedy.”Cormoranii in Romania fac baie in piscine”, a explicat Daea miercuri, in Parlamentul European, la Comisia pentru pescuit, unde ar fi trebuit sa prezinte prioritatile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost chemat miercuri in Comisia pentru pescuit din Parlamentul European, pentru a prezenta prioritatile Romaniei in domeniul pescuitului, in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. „A se vedea populatiile de cormorani. Cormoranii in Romania fac baie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus, miercuri, in Parlamentul European, la Comisia pentru Pescuit, ca in Romania cormoranii fac baie in piscine."A pornit o prima intrebare de la un coleg, ingaduiti-mi sa va spun asa, care are acelasi nume ca si mine - Petre. Dar ce loc nu e…