Petre Daea a dat de GREU: 'Avem 29 de dosare; toate sunt dosare grele'

Stiri pe aceeasi tema

- „Inseamna o munca extraordinara,o abordare noua pe un PAC nou” Romania a preluat 29 de dosare pe agricultura si piscicultura, toate fiind dosare grele, ce vor trebui puse in discutie și rezolvate in perioada in care detinem presedintia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, joi, ministrul Agriculturii…

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, conform Agerpres.

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta la porumb'…

- A abordat prioritațile Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene Seria intalnirilor bilaterale avute de ministrul Petre DAEA, in marja reuniunii Consiliului Uniunii Europene – Agricultura și Pescuit, a continuat și marți, 18 decembrie 2018. Astfel, in cursul dimineții, ministrul Agriculturii…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Indagra reprezinta cel mai important eveniment romanesc cu caracter agricol, un reper pentru producatorii și distribuitorii din domeniu. Targul aduce in prim plan produse și echipamente moderne pentru creșterea producției agricole. „Indagra, de la inființare și pana in prezent, inregistreaza…

- Romania si-a consacrat in acest an pozitia de lider european la culturile de floarea soarelui si porumb, ocupand primul loc in Uniunea Europeana si in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene din agricultura si dezvoltare rurala, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Circa doua treimi (64%) dintre fermierii care au accesat programul de tomate, in ultimii doi ani, sunt tineri sub 40 de ani, iar numarul producatorilor din sector s-a dublat pana la 16.000, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de specialitate, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…