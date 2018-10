Petre Daea: 757 de fermieri au renuntat la pribegie si au gasit samanta succesului in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat, luni seara, care este stadiul subvențiilor acordate pentru fermieri. Acordarea acestora a inceput la data de 16 octombrie, fiind programate sa ajunga la 866.000 de fermieri.Intrebat, in cadrul unei emisiuni la TVR 1, despre subvențiile pentru…

- In primul minut al zilei de 16 octombrie va incepe plata avansului din subvenții atat in sectorul vegetal cat și in cel agricol, un numar de 866.000 de fermieri depunand cererile unice de plata pentru subvenții, a declarat luni ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Pe data de 16 minutul 1, in…

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana…

- Ministerul Agriculturii intentioneaza sa prelungeasca cu doua luni, respectiv pana la 1 noiembrie, perioada de valorificare a lanii precum si a celei pentru depunerea documentelor aferente, astfel incat crescatorii de ovine sa poata beneficia de ajutorul de minimis de 1 leu/kg pentru lana comercializata,…

- Bistritenii care isi cer terenurile mostenite in perimetrul Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Pomicola (SCDP) Bistrita au ajuns bataia de joc a Guvernului Romaniei. Desi au sentinte judecatoresti pronuntate in favoarea lor, dar si o decizie a Curtii Constitutionale prin intermediul carora se arata…

- Ministerul Agriculturii le transmite oamenilor sa nu se teama de arderea campurilor infestate și „sa nu culeaga porumbul unde constatam ca au intrat mistreții, pentru ca vor fi despagubiți!”. de Mirela Neag Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a evitat, in ultimele zile, sa intre intr-un dialog amplu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”, el precizand ca situatia focarelor din teritoriu va fi analizata in cursul zilei la o intalnire cu premierul Viorica Dancila.

- Zeci de purcei au ajuns la fermierii din Oltenia, prin programul prin care Ministerul Agriculturii susține crescatorii in vederea producerii carnii de porc din rasele Bazna si Mangalița. Cele mai multe livrari s-au facut in Dolj, dar programul a demarat ...